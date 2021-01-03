Japonya'da kuş gribi salgını görülen eyaletlerin sayısı 14'e yükseldi

Son aylarda farklı bölgelerinden toplu kuş gribi vakaları bildirilen Japonya'da salgının bu seferki adresi Gifu eyaleti oldu. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada Minokamo kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığı bildirildi. Geçtiğimiz Cuma günü salgın şüphesi üzerine tesise giden yetkililerin yaptığı testler sonucunda ortaya çıkan toplu enfeksiyonlar nedeniyle çiftlikteki 68 bin kümes hayvanının itlaf edileceği öğrenildi. Yerel otoriteler, söz konusu çiftliğe 3 km mesafede bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatını durdurma talimatı verdi.

14 eyaleti vurdu

2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi, Tokushima ve Chiba'ya sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı 4 milyonu aşmıştı. Gifu, 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgından etkilenen 14. eyalet oldu.

Burak Ersoy

