Japonya'da kuş gribi salgınında dördüncü vak'a

Ülkede bu yıl doğrulanan toplu kuş gribi vak'alarının dördüncüsü nedeniyle 10 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Japonya'nın Kagawa eyaletindeki farklı tavuk çiftliklerinde 5 Kasım'dan bu yana art arda patlak veren kuş gribi salgınlarına bir yenisi daha eklendi. Aynı eyalette bu yıl görülen toplu kuş gribi vak'alarının sayısı 4'e yükseldi. Bugünkü vak'aların, dün çiftlikte toplu tavuk ölümlerinin yaşanmasının ardından yapılan detaylı incelemede ortaya çıktığı belirtildi. Mitoyo kentindeki bir çiftlikte doğrulanan son salgın nedeniyle, tesisteki 10 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı. Riskli bölge içindeki 10 kilometrelik alanda bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına sevkiyat kısıtlaması getirildi.

Salgın yayılıyor

Ocak 2018'den bu yana görülen ilk kuş gribi salgınının Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde 5 Kasım'da doğrulandığı Japonya'da, salgın bir hafta içinde 2 farklı tesise daha sıçramış, binlerce tavuk telef olmuştu. Bugün tespit edilen toplu kuş gribi vak'alarıyla birlikte ülkede bu yıl patlak veren salgın sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Burak Ersoy