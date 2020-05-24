Japonya'da OHAL tüm ülkede sona eriyor

Korona virüs vakalarındaki düşüş eğiliminin sürdüğü Japonya'da hükümet, son olarak Tokyo dahil 5 eyalette uygulanmaya devam eden olağanüstü hali (OHAL) tamamen sona erdirme kararı aldı. Bugün bir araya gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Sağlık Bakanı Katsunobu Kato ve Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura halen OHAL altında bulunan bölgelerde salgının durumu ve tıbbi yeterlilik gibi konularda istişarede bulundu. Başbakan Abe ve kurmaylarının OHAL'in ülke genelinde sonlandırılması için şartların olgunlaştığı noktasında fikir birliğine vardıkları öğrenilirken, yarın hükümete Covid-19 konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine başvurulmasının ardından kararın korona virüs görev gücü tarafından resmileştirileceği ifade edildi.

Erken sona eriyor

Daha önce 39 eyaletteki OHAL uygulamasını düşen vaka sayısını gerekçe göstererek sonlandıran Japonya hükümeti, son alınan kararla yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'nun OHAL altında kalacağını açıklamıştı. Bugün alınan ve yarın resmileşmesi beklenen kararla, 31 Mayıs'a dek süreceği öngörülen OHAL uygulaması erken sona ermiş olacak.

851 kişi öldü

Bugün itibariyle 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 17 bin 317 vakanın görüldüğü Japonya'da, 13'ü aynı geminin yolcularından 851 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

