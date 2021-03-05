Japonya'da OHAL uzatıldı

Japonya'da hükümet, Pazar günü tamamen sona ermesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) süresini 2 hafta daha uzattı. Covid-19 salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine başvuran hükümet, vaka sayıları ve hastane doluluk oranlarında yeterli iyileşme sağlanamadığını göz önüne alarak uygulamayı Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da sürdürme kararı aldı. Son kararla birlikte, 4 eyalette uygulanan OHAL 21 Mart'ta sona erecek.

Tedbirlere devam

Dört eyalette devam edecek OHAL kapsamında bölge sakinlerine gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yapan hükümet, restoran ve benzeri işletmelerden de çalışma saatlerini 20.00 ile sınırlandırmalarını isteyecek. Firmalar uzaktan çalışmaya teşvik edilirken, konserler ve spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklere katılım 5 bin kişi ile sınırlandırılacak. Daha önce olduğu gibi, günlük hayatı kısıtlayıcı tedbirlere ise başvurulmayacak.

Sağlık sistemi üzerindeki baskı azalmadı

Japonya'da uzmanlar Pazar günü sona ermesi beklenen OHAL'in devamının gerekliliği konusunda uyarmış, Çarşamba günü itibariyle Covid-19 hastaları için ayrılan hastane yataklarının doluluk oranının Chiba'da yüzde 47, Saitama'da yüzde 42, Tokyo'da yüzde 31 ve Kanagawa'da yüzde 29 olduğu gündeme gelmişti

21 Mart'ta sona erecek

Japonya'da hükümet Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine 7 Ocak'ta OHAL ilan etmiş, uygulamanın kapsamı 11 eyaleti içine alacak şekilde genişletilmişti. Daha sonra süresi uzatılan OHAL'in geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle ise yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı bildirilmişti. Hükümetin ilk planına göre, uygulamanın 7 Mart'ta tamamen sona ereceği açıklanmıştı.

Japonya'da bugün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 438 bin 574'e yükselmiş, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 8 bin 211'e ulaşmıştı.

Burak Ersoy