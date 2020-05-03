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Japonya'da ölü sayısı 549'a yükseldi

Japonya'da ölü sayısı 549'a yükseldi
Japonya'da ölü sayısı 549'a yükseldi

Japonya’da 19 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 549'a çıkarken, vaka sayısı da 15 bin 789 oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya hazırlanan Japonya'da dünden bu yana 19 kişi daha koronavirüse yenik düştü. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 549'a taşıdı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasında yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, ülke genelindeki farklı eyaletlerden 536 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Artış durmak bilmiyor

Bugün 91'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 200 yeni koronavirüs enfeksiyonu, Japonya'daki vaka sayısını 15 bin 789'a çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess'ın yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'da 15 bin 77 kişiye koronavirüs bulaştığı kaydedildi.

4 bin 632 kişi iyileşti

Ayrıca, ülke genelinde koronavirüs tedavisi gören 332 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye kadar 4 bin 632 kişinin iyileşerek bulundukları sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

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