İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama

Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama
Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama

Japonya’nın Kagoshima eyaletinde yer alan Sakurajima Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama - Tıkla İzle

Yanardağ çevresinde yaşayan 51 kişi taliye edilirken, yanardağ için alarm seviyesi 3'ten 5'e yükseltildi.

Japonya'nın Kagoshima eyaletinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 20.05'te patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile 2,5 kilometre uzaklığa volkanik taşların düştüğü belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Patlamanın ardından bölgeden henüz bir hasar raporu gelmediği aktarıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Sakurajima Yanardağı için verilen alarm seviyesinin 3'ten en yüksek seviye olan 5'e çıkarıldığı bildirilerek, tahliye çağrısı yapıldı. Yanardağ çevresinde yaşayan 51 kişi güvenlik gerekçesiyle taliye edildi.

Sakurajima Yanardağı için ilk kez 5'inci seviye alarm verilirken, en son 2015 yılında Kagoshima eyaletinde yer alan Kuchinoerabu Adası'ndaki Kuchinoerabujima Yanardağı için 5'inci seviye uyarı verilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.