Japonya'da sel ve heyelan felaketinin bilançosu artıyor

Japonya'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde şu ana kadar kurtarılan 23 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 3'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 20 kişiyi bulmak üzere yürütülen çalışmalara yaklaşık bin 500 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli, itfaiye ve polisin destek verdiği bildirildi. Heyelan bölgesindeki 130 yapının da zarar gördüğü aktarıldı.

Kayıp sayısı artabilir

Atami Belediye Başkanı Sakae Saito ise 20 olarak belirlenen resmi kayıp sayısının, felaketin erken döneminde bölge sakinlerinden yapılan ihbarlara dayandığını açıkladı. Heyelan bölgesinde yaşadığı tespit edilen 215 kişiden 135'inin bugün öğle saatleri itibariyle güvende olduğunun doğrulandığı ifade edilirken, 80 kişinin durumunun net olarak tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Kendilerinden haber alınamayan bölge sakinlerinden bazılarının heyelan öncesinde evlerini terk etmiş olabileceğini ifade eden yerel otoriteler, buna rağmen resmi kayıp sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.





Yoğun yağış bekleniyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimlerinde bu akşam itibariyle şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Atami başta olmak üzere yağış beklenen bölgelerde yeni toprak kaymalarının meydana gelebileceği uyarısı yapılırken, güvenlik riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının da yavaş ilerlediği öğrenildi. Shizuoka yerel hükümeti, şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle bugün 11 ilk ve ortaokul ile 4 anaokulunda eğitime ara verme kararı aldı.



Burak Ersoy

