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Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü

Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü

Japonya’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 5 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü - Tıkla İzle

Japonya, yaklaşık 1 aydır etki gösteren yüksek sıcaklıklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.

Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini açıklarken, termometreler başkent Tokyo yakınındaki Saitama eyaletinde 38 dereceyi gösterdi. Tokyo ve çevresindeki diğer bölgelerde de 34 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlendi. Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

Burak Ersoy
 

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