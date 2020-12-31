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Japonya'da şiddetli kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi...

Japonya'da şiddetli kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi...
Japonya'da şiddetli kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi...

Japonya’da yeni yıl tatili süresince etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle tren seferleri askıya alındı. Havayolu şirketleri ise 140'ı aşkın uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Japonya'da yeni yıl tatili süresince ülkenin bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası, yetkilileri harekete geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı bugün itibariyle ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinden güney batıdaki Kyushu'nun Kuzey bölgelerine kadar olan dağlık alanlarda kar yağışı görüldüğünü açıkladı. Bu gece boyunca Honshu adasının güney ve orta kısımlarında kar yağışının şiddetini artıracağı uyarısında bulunan yetkililer, ülkenin kuzeyi ve kuzey doğusunda Japon Denizi kıyılarında kar yağışının Cumartesi'ye dek sürebileceğini açıkladı.

Ulaşıma kar engeli
Şiddetli kar yağışı beklentisi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yamagata Shinkansen hızlı tren hattında seferlerin bu akşam itibariyle kısmi olarak askıya alınacağı bildirildi. Japan Airlines ve All Nippon Airlines şirketleri ise 140'tan fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ulaşım hatlarında yaşanabilecek anlık aksamalara karşı yolculara güncel bilgileri takip etme çağrısı yapıldı. Meteoroloji uzmanları çığ ve buzlanma riskine karşı uyardı.

Burak Ersoy

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