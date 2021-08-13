Japonya'da şiddetli yağış ölüme neden oldu

Japonya'nın farklı kesimlerinde bugün itibariyle etkili olan şiddetli yağış, Nagasaki, Saga, Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde ve Unzen şehrinde toprak kaymasına neden oldu.

Heyelanda ismi açıklanmayan bir bölge sakini hayatını kaybetti.

Zarar gören evlerde yaşayan 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçerken, 60'lı yaşlarındaki bir kişi ise toprak kaymasının meydana geldiği bölgeden kurtarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini açıklarken riskli bölgelerde yaşayanları tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yerel otoriteler olası nehir taşkınları, toprak kaymaları, heyelanlar ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.