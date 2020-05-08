Japonya'da son 24 saatte koronadan 14 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Japonya'da bilanço artıyor. Japonya'da son 24 saatte 14 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı 619'a yükseldi. Ülkedeki toplam can kayıpları içinde karantina gemisi Diamond Princess'de hayatını kaybeden 13 kişide bulunuyor.

Japonya'da bugün 39'u başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 87 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 16 bin 374'e yükseldi. Toplam vaka sayısının içinde karantina gemisi Diamond Princess'de enfekte olan 712 kişide bulunuyor.

Japonya'da günlük vaka sayısının 100'ün altına düşmesi yetkililer tarafından umut verici olarak yorumlandı. Kamuoyu, ise geçen ay OHAL ilan edilmesinden bu yana dün ilk kez 100'ün altına düşen yeni vaka sayısının bugün de düşük seyretmesi sonucu salgının etkisinin azaldığını düşünmeye başladı.

Vaka sayılarının bölgelere göre dağılımında Tokyo 4 bin 810 vaka ile salgından en çok etkilenen eyalet olurken, Osaka, bin 716 vaka ile ikinci sırada bulunuyor. Kanagawa, bin 148 vaka ile en çok etkilenen üçüncü eyalet olurken, Saitama, 943 vaka ile dördüncü sırada bulunuyor. Hokkaido ise 934 korona vaka ile beşinci sırada yer alıyor.

Öte yandan ülke genelinde korona virüs tedavisi gören hastalardan 291'inin sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan yetkililer, 6 bin 557 kişinin ise korona virüsü yenerek, taburcu oldu.

Burak Ersoy

