Japonya'da suikasta uğrayan eski başbakan Abe için resmi cenaze töreni düzenlendi

Japonya'nın Nara şehrinde seçim konuşması yaparken suikasta uğrayan ve hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo'da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başkentte Budokan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören öncesinde 20 bin polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, Abe için resmi cenaze töreni düzenlenmesine karşı çıkanlar tören alanı yakınında protesto gösterisi düzenledi. Abe'ye saygı için çiçek bırakmak isteyen sivillerin ziyaretine açılan tören alanı yakınındaki Kudanzaka Parkı girişinde ise uzun insan kuyrukları oluştu. Japon siyaset ve iş dünyasından 3 bin 600, 218 ülke ve bölge ile uluslararası organizasyondan 700 kişi olmak üzere 4 bin 300 kişinin katıldığı törende, imparatorluk ailesinin 7 üyesi de hazır bulundu.

Burak Ersoy

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