Japonya'da süper tayfun alarmı

Japonya'da bugün etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu, ülkede hayatı felç etti. Ülkenin 5 aşamalı ulusal afet değerlendirme sisteminde en yüksek risk grubunu ifade eden ve "süper tayfun" olarak adlandırılan Hagibis Tayfunu nedeniyle, vatandaşlara günler öncesinden evden ayrılmama çağrısı yapıldı.

Hayalet şehre döndü

Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarılar nedeniyle, tüm ticari işletmeler faaliyetlerini cumartesi günü askıya aldı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere erzak stoklama çağrısında bulunuldu. Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren marketlerde temel gıda maddeleri tükenirken, birçok Japon vatandaşı içme suyu başta olmak üzere evde gıda stoğu yaptı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinler, şiddetli rüzgarın camları kırabileceği ihtimaline karşı pencerelerini kartonlarla kapladı. Cumartesi öğle saatleri itibariyle, Chiba, Tokyo ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere tüm riskli bölgeler hayalet şehre döndü.

Ulaşım felç oldu

Ülkede cumartesi etkisini göstereceği öngörülen tayfun nedeniyle tüm demiryolu şirketleri seferlerini öğlen 12.00 itibariyle askıya alacağını açıkladı. Tren seferlerinin ne zaman normale döneceği belirtilmezken, risk değerlendirmesine göre seferlerin kademeli olarak başlayacağı bildirildi. Tayfun, ülkedeki havayolu trafiğini de felç etti. Farklı eyaletlerden gerçekleştirilecek bin 600 üzerinde uçuş iptal edildi. Yetkililer, Japonya'ya seyahat etmeyi planlayan turistlere güncel ulaşım bilgilerini takip etme çağrısında bulundu. İptal edilen tren seferleri nedeniyle, Japonya'ya tatile gelen bazı turistler tren istasyonlarında mahsur kaldı. Amerika'dan tatil için arkadaşlarıyla Japonya'ya gelen Jemmy Lee, "Japonya'ya henüz vardık. Tayfun ihtimalini duymuştuk, şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ashley Gilbert ise tayfun ihtimalini değerlendirerek Japonya'ya geldiklerini belirterek,

"Çok fazla can sıkacak bir şey yok. Bunu bekliyorduk. Şu an en iyi çözüm yolunu bulmaya çalışıyoruz. Tabiattan gelen bir şey. Şimdilik yalnızca tren istasyonunda kalıp, oturup ne yapacağımızı düşüneceğiz" şeklinde konuştu. Son bulan tren seferleri nedeniyle tren istasyonunda mahsur kalan Ryohe Kanazawa ise, "Tayfun nedeniyle otobüs ve tren seferleri bitti. Ben de hepsini kaçırdım. Şimdilik tren istasyonunda bekleyerek ne yapacağımı düşünüyorum" dedi.

Binlerce kişiye tahliye

Yerel otoriteler Shizuoka, Tokyo, Gunma ve Wakayama'da 262 binden fazla kişiye yönelik tahliye emri yayınladı. 12 farklı eyalette toplam 5.6 milyon kişi için ise, olası risklere dönük tahliye tavsiyesinde bulunuldu. İbaraki ve Chiba eyaletlerinde 27 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Nehirlerdeki su kritik seviyeyi aştı

Japonya hükümetinin verilerine göre, tayfunun neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle ülkedeki birçok nehirde su seviyesi kritik seviyeyi aştı. Nehirlere yakın bölgelerde yaşayan yerel sakinlere tahliye emirlerine karşı hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Japonya'da etkisini henüz göstermeye başlayan tayfun, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatına mal oldu. Chiba Eyaleti'nde devrilmiş bir arabada ölü olarak bulunan 40'lı yaşlarındaki bir erkeğin ölümüne tayfunun getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu bildirildi.

Hükümet alarmda

Japonya hükümeti ise tayfuna karşı yüksek alarm seviyesine geçildiğini bildirdi. Ülkenin savunma gücü olan SDF'ye (Öz Savunma Kuvvetleri) mensup 17 bin personelin olası kurtarma çalışmalarına destek vermek için hazır olduğu açıklandı. Mobil telefon operatörlerinin ise, olası elektrik ve internet kesintilerine karşı Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde ücretsiz mobil internet servisi sunacağı bildirildi.

Şiddetini artıracak

Japonya saati ile akşam 18.00'den sonra şiddetini daha da artıracağı belirtilen tayfun nedeniyle, yerel halka elektrik kesintileri, toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Burak Ersoy