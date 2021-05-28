Japonya'da tankerle çarpışan kargo gemisi battı: 3 mürettebat kayıp

Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında seyreden Marshall Adaları'na kayıtlı 2 bin 696 tonluk Ulsan Pioneer adlı kimyasal madde tankeri ile Japonya'daki bir şirkete ait 11 bin 454 tonluk Byakko adlı kargo gemisinin dün gece yerel saatle 23.55 sularında çarpıştığı bildirildi. Sahil güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Seto İç Denizi'nde meydana gelen kazada Japon kargo gemisi 02.45 sularında batarken, 12 mürettebatından 5'i sahil güvenlik güçleri tarafından, 4'ü ise yakındaki başka bir konteyner gemisi tarafından kurtarıldı. Japonya vatandaşı olan 3 mürettebatın ise kayıp durumda olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ulsan Pioneer tankerinin 8'i Güney Koreli ve 5'i Myanmarlı olmak üzere toplam 13 mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu, geminin kazayı burun kısmında meydana gelen hasarla atlattığı aktarıldı.

Otomobil parçaları taşıyordu

Batan 170 metre uzunluğundaki Byakko kargo gemisinin Japonya'nın batısındaki Kobe limanından dün 16.30'da Fukuoka eyaletindeki Kanda'ya otomobil parçaları taşımak üzere ayrıldığı öğrenildi. Ulsan Pioneer adlı tankerin ise kaza sırasında Salı günü ayrıldığı Çin'den Japonya'nın Osaka limanına hareket halinde olduğu açıklandı.

Burak Ersoy