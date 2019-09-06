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Japonya'da tayfun alarmı

Japonya'da tayfun alarmı
Japonya'da tayfun alarmı

Japonya'nın Okinawa Adası'nı vuran Lingling Tayfunu nedeniyle 55 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 20 bin ev elektriksiz kaldı.

Japonya'da tayfun alarmı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz hafta batı bölgeleri şiddetli yağışa teslim olan Japonya'yı bu kez Lingling Tayfunu vurdu. Japonya'nın tropikal adası Okinawa'nın Miyakojima bölgesinde Perşembe akşamından itibaren etkisini gösteren tayfun, saatte 162 kilometre hıza varan rüzgarlara neden oldu. Miyakojima'daki bir havaalanında Perşembe öğleden sonra rüzgarın hızı saatte 220 kilometreye ulaştı. Bugün itibarıyla Okinawa'yı terk etmesi beklenen Lingling Tayfunu nedeniyle 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Miyakojima yerel otoriteleri, yaklaşık 25 bin haneden 55 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldığını, 20 bin hanenin ise elektriksiz kaldığını açıkladı. Miyakojima ve çevresindeki adalarda bugün gün boyu şiddetli yağışların ve rüzgarların devam edebileceği uyarısında bulunan yetkililer, 8 metrelik dalgaların beklendiğini bildirdi. Yine aynı bölgede 50 mm'ye varan yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, Lingling Tayfunu'nun etki alanında kalan bölge sakinlerini kuvvetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve yağmurun neden olabileceği toprak kaymalarına karşı tetikte olmaya çağırdı.

Diğer bir fırtına yolda

Öte yandan, tropikal fırtına Faxai'nin de güneydoğudan Tokyo'ya yaklaşmakta olduğu açıklandı. Japonya'nın Honshu Adası'na doğru kuzeybatı yönünde ilerlerken güç kazanması beklenen Faxai Tropikal Fırtınası'nın hafta sonu boyunca Ogasawara adaları ve Honshu'nun Pasifik kıyı bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Burak Ersoy
 

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