Japonya'da termometreler 39.5 dereceyi gösterdi

Yağışlı sezonu geçtiğimiz ay geride bırakan Japonya'da sıcaklık değerleri bugün 39.5 dereceye ulaştı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre, termometreler bugün öğle saatlerinde Saitama eyaletinin Koshigaya şehrinde 39.5 dereceyi gösterirken, Shizuoka eyaletinin Kawaneon kasabasında sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Gifu eyaletinin Tajimi şehrinde 38.8 dereceye ulaşan sıcaklıklar, Tokyo'da da 38.5 derece oldu. Öte yandan, bu gece boyunca ülkenin doğu ve batı kesimlerinde aşırı sıcaklık değerlerinin gözlenmeye devam edeceği açıklanırken, 3 Ağustos sabahına kadar sıcaklıkların 25 derece ve üzerinde seyredeceği bildirildi.

Uzmanlar uyardı

Sıcak çarpmasına karşı uyaran uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısında bulunurken, açık alanlarda maske takmanın da sağlık risklerini artırabileceğini belirtti. Sık sık su içme tavsiyesinde bulunan yetkililer, aşırıya kaçmadan klima kullanma tavsiyesinde bulundu.

Rekor 2018'de kırılmıştı

Japonya'da sıcaklık rekoru 2018 yılında Saitama eyaletinin Kumagaya şehrinde 41.1 derece ile kırılmış, 2020 de ise aynı sıcaklık değerinin kaydedildiği Shizuoka eyaletinin Hamamatsu şehri rekora ortak olmuştu.

Burak Ersoy

