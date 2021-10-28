Japonya'da tünel çöktü: 1 ölü

Japonya'da inşası süren Maglev tren (manyetik raylı tren) hattında bir tünelin çöktüğü açıklandı. Dün yerel saatle 19.20 sıralarında Gifu Eyaleti'ndeki Nakatsugawa şehir itfaiyesine yapılan ihbarla ortaya çıkan olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Göçükten kurtarılan 2 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer işçinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Demiryolu işletmecisi JR Tokai'den yapılan açıklamada, kaza anında tünelde 5 işçinin bulunduğu kaydedildi. Maglev tren hattının inşası sırasında meydana gelen ilk ölümlü kaza olduğunu açıklayan firma, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı diledi ve kazanın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağının sözünü verdi.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.



Burak Ersoy

