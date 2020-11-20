Japonya'da üç gün üst üste Covid-19 vaka rekoru

Korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği Japonya'da, salgında yeni bir eşik daha aşıldı. Ülkede doğrulanan günlük enfeksiyon sayısı üç gün boyunca rekor kırarak bugün 2 bin 414'e ulaştı. Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının bin 976'ya yükseldiği ülkede, şimdiye dek Covid-19'dan enfekte olmuş kişi sayısı ise 129 bin 56' oldu.

Başbakan Suga'dan açıklama

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada ülkesinde süregelen "salgında yeni dalga" endişelerine rağmen iç turizmi canlandırmaya yönelik "Seyahate Çık" kampanyasının devam edeceğini söyledi. İlgili uzmanların görüşlerini dikkate alarak kampanyayı gözden geçirdiklerini kaydeden Suga, "Uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"OHAL'e gerek yok"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise, son günlerde rekor seviyelere ulaşan Covid-19 vaka sayılarına atıfta bulunarak, günlük vakaların 7 günlük ortalamasının son iki haftada ikiye katlandığı bilgisini paylaştı. Uzmanların vaka sayısında kritik bir sıçrama yaşanması halinde yeni bir OHAL kararı gerekebileceğini söylediğini ifade eden Kato, buna rağmen an itibariyle böyle bir uygulamaya gerek duyulmadığını ifade etti.

"Tedbiri elden bırakmayın"

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Norihisa Tamura da, vatandaşları resmi tatil nedeniyle 3 gün sürecek bu hafta sonunda gerekli salgın tedbirlerini almaya çağırdı. Salgının etkisini daha da artırması halinde gündelik hayatı etkileyecek tedbirlerin gerekebileceğini hatırlatan Tamura,

kalabalık yerlerden uzak durarak ve önleyici tedbirler alarak enfeksiyon riskini azaltmanın mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Burak Ersoy