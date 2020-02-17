İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da vaka sayısı 414'e yükseldi

Japonya'da vaka sayısı 414'e yükseldi
Japonya'da vaka sayısı 414'e yükseldi

Japonya’da belirlenen yeni korona virüsü vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını durdurulamıyor. Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Japonya'nın Aichi eyaletinde de 1 yeni vaka doğrulandı.

Hastane çalışanına bulaştı

Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi. Son gelişmelerle Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 414'e yükseldi.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.