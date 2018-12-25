Japonya'da yabancı işçi önlem paketine onay

Nisan ayından itibaren 345 bin yabancı işçiyi ülkeye almaya hazırlanan Japonya'da hükümet, ülkeye gelecek işçilerin yaşam ve çalışma şartlarını kolaylaştırmayı amaçlayan 126 maddelik yasal tedbir paketini Salı günü onayladı. Ülkenin göçmen politikasında radikal bir değişiklik olarak görülen yabancı işçi yasasının bir parçası olan düzenlemeler, emlak komisyoncularının yabancı işçilerden haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçecek önlemleri içeriyor. Ayrıca, söz konusu düzenlemelere göre, kırsal kesimdeki işgücü sıkıntısını hafifletmek için, şehirlerde aşırı yabancı yoğunlaşmasını önleyecek kontroller yapılacak.

Çok dilli destek

Paketteki 126 özel tedbir arasında, kamu hizmetlerinde çok dilli destek hükümleri de bulunuyor. Öte yandan, yeni vize statüsü için gerekli olan Japonca yeterlilik sınavı, Vietnam, Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Çin, Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Nepal'de gerçekleştirilecek.

14 sektöre 345 bin yabancı işçi

Nisan ayından itibaren beş yıllık süre zarfında 345 bin yabancı işçinin, aralarında hemşirelik ve yaşlı bakımı, tarım ve inşaat sektörlerinin de bulunduğu 14 farklı sektörde istihdamına izin verecek olan Japonya'da, yabancı işçi sınırının, ekonomik ihtiyaçlar değişinceye kadar uygulanmaya devam etmesi planlanıyor.

Burak Ersoy