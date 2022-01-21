Japonya'da yarı OHAL'e rağmen insan trafiği azalmadı

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde uıygulanan yarı OHAL tedbirleri, bugün itibariyle 13 eyalette daha uygulanmaya başladı. Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletlerinde de önleyici tedbirler yürürlüğe girdi.

Tokyo'da yarı OHAL kararı alınsa da uygulamanın ilk gününde Tokyo'da sosyal yaşamdaki hareketlilik dikkat çekti. Trenler ve tren istasyonlarındaki yoğunluk salgın öncesini aratmadı. Caddeler ve alışveriş merkezleri boş kalmazken, restoran gibi işletmeler ise yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda çalışma saatlerini 21.00 ile kısıtladı.

"Rutinim değişmeyecek"

Yarı OHAL tedbirlerine rağmen günlük hayatını sürdürmeye devam ettiğini belirten öğretmen Shiori Yoshino, "Uygulama sosyal hayatı pek kısıtlamadığı için normal rutinime devam ediyorum. Zaten önceden de restoran ve bar gibi mekanlara gitmediğim için saat kısıtlaması beni etkilemeyecek. Enfeksiyon riski olsa da, işe gidip geliyorum. En azından 2 doz aşı olduğum için biraz olsun güvende hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatımı etkiliyor"

Bugün itibariyle yürürlüğe giren uygulamanın hayatını olumsuz etkilediğini belirten özel şirket çalışanı Tomoya Osawa ise, "İistediğim şekilde dışarıda vakit geçirmeyeceğim. Kısıtlı da olsa bazı restoran ve barlar açık olacak, ancak şirketim ve ailem risk nedeniyle dışarıya çıkmamdan yana değil" dedi. Sosyal hayatını kısıtlamak zorunda olmanın çok can sıkıcı olduğunu ifade eden Osawa, buna rağmen "Kendimi, arkadaşlarımı ve ailemi korumak için çoğu şeyin tadını evde çıkarmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Rekor kırıldı

Ülkedeki günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak dün 46 bin 199'a yükselirken, ülke genelideki vaka sayısı 2 milyon 26 bin 560'a yükseldi. Dün 9 kişinin daha hayatnı kaybetmesiyle salgındaki toplam can kaybu 18 bin 483'e yükseldi.

Kapsamı genişledi

Japonya'da hükümet, korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 7 Ocak'ta Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde yarı OHAL ilan etmişti. Eyaletlerin tümünü kapsayan OHAL'in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan uygulama kapsamında bölge valilerinin restoran gibi işletmelerden erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebileceği kaydedilmişti. Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü alınan kararla, Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletlerinde de bugün itibariyle önleyici tedbirlere başvurulacağı açıklanmıştı.

Yarı OHAL uygulamasının 13 Şubat'a dek süreceği bildirilirken, bugün itibariyle 47 eyaleti bulunan ülkede yarı OHAL uygulanan eyaletlerin sayısı 16'ya yükselmiş oldu.