Japonya'da yeni başbakanı belirleyecek seçimin sonucu netleşti

Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) geçtiğimiz hafta başlayan liderlik yarışının galibi belli oldu. LDP'nin Meclis'te çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle ülkenin başbakanı da olacak isim Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga oldu. 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullandığı seçimde LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile Eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'yı geride bırakan Suga'nın 16 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen bir olağanüstü Meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Zafere kesin gözüyle bakılıyordu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya'nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmişti. Abe yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını belirtirken, gözler LDP'deki liderlik yarışına çevrilmişti. Abe'nin görevi ara dönemde bırakması nedeniyle uygulanan "daraltılmış seçim" yönteminde tüm parti üyeleri yerine yalnızca 394 milletvekili ve 141 bölge temsilcisinin oy kullanacak olması milletvekilleri arasında geniş desteğe sahip olan Suga için avantaj olarak nitelendirilmişti. Bu nedenle Abe'nin sağ kolu olarak bilinen ve Abe'nin politikalarını devam ettirme sözü veren Suga'nın seçim zaferine kesin gözüyle bakılıyordu.

Burak Ersoy