Japonya'da yeni Covid-19 dalgası yetkilileri harekete geçirdi

Covid-19 salgınında yeni dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da, başkent Tokyo'nun yerel yönetimi tedbir için harekete geçti. Tokyo Valisi Yuriko Koike son günlerde artış eğilimi gösteren korona virüs vaka sayıları nedeniyle bar ve restoranlardan çalışma saatlerini yaklaşık 3 hafta süreyle kısıtlamalarını isteyeceklerini açıkladı. Önümüzdeki Cumartesi günü itibariyle alkol servisi yapan mekanların saat 22.00 itibariyle kapanmasını talep edeceklerini belirten Koike, sınırlama talebinin 17 Aralık tarihine dek geçerli olacağını ifade etti.

İlk değil

Geçtiğimiz Nisan ayında ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da Tokyo yerel yönetimi benzer bir uygulamayı hayata geçirmiş; restoran, bar vb. işletmelerden faaliyet sürelerini kısıtlamaları istenmişti. Çağrıya uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanabileceği açıklanmıştı.

O bölgeler kapsam dışı

Japonya'da hükümet dün Sapporo ve Osaka şehirlerinin ekonomiyi canlandırmak için uygulanan "seyahate çık" kampanyası kapsamından geçici olarak çıkarıldığını açıklamış, karara gerekçe olarak da söz konusu bölgelerde artan vaka sayıları gösterilmişti.

Uzmanlar uyardı

Geçtiğimiz hafta 5 gün üst üste 2 binin üzerinde Covid-19 vakasının kayda geçtiği Japonya'da, hükümete danışmanlık yapan uzman kurulu dün önlem alınması gerektiği konusunda uyarmış; Hokkaido, Tokyo, Osaka ve Nagoya başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu bölgelerde artan enfeksiyonlar nedeniyle sağlık sisteminde tıkanma yaşanabileceği endişesi dile getirilmişti.

Vaka sayısı artıyor

Japonya'da bugün doğrulanan bin 930 yeni enfeksiyon ile ülkede şimdiye dek korona virüs bulaşan kişi sayısı 138 bin 484'e ulaşmış, son 24 saatte 13 hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 2 bin 41'e ulaştı.

Burak Ersoy