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Japonya'da yeni yıl coşkusu

Japonya'da yeni yıl coşkusu
Japonya'da yeni yıl coşkusu

Japonya'nın başkenti Tokyo yeni yıla coşkuyla girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2020'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin saat 21.00'de araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Burak Ersoy

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