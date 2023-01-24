Japonya'da yoğun kar yağışı: 280 uçuş iptal edildi

Japonya'nın geniş kesimlerinde bugün itibariyle etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, şiddetli kar yağışını ve rüzgarı beraberinde getirdi. Kokkaido, Nagano, Okayama ve Tottori eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Ülke genelinde 280 uçuş iptal edildi. Çok sayıda otoyol ise buzlanma riski nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Birçok kesimde son 10 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin görüleceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), termometrelerin bu gece itibariyle Sapporo'da eksi 12, Sendai ve Nagano'da eksi 7, Toyama, Yamaguchi ve Kumamoto'da eksi 5'i göstereceğini duyurdu.

Yetkililer uyardı

Yerel makamlar donan su boruları nedeniyle yaşanabilecek su kesintileri ve elektrik arzında meydana gelebilecek aksamalara karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunurken, şiddetli kar yağışı görülen bölgelerde zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması istendi.

Burak Ersoy



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