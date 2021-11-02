İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü

Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü
Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü

Japonya’nın başkenti Tokyo'daki bir caddede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı göçük oluşurken o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonu oluşan çukura düştü.

Japonya’da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü - Tıkla İzle

Japonya'nın başkenti Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü. Tokyo'nun kalbinde bulunan Kichijoji semtindeki bir yolda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmesi paniğe neden oldu. Kaza anında çöp kamyonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tekerlekleri çukurun içine giren kamyonun görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Olayın aynı caddede devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

Burak Ersoy
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.