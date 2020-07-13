Japonya'daki ABD askeri üssünde Covid-19 vak'aları artıyor

Japonya'da 50 binin üzerinde ABD askerinin konuşlu bulunduğu Okinawa Adası'ndaki Futenma Hava İstasyonu'nda 32 yeni Covid-19 enfeksiyonunun daha doğrulandığı bildirildi. Okinawa yerel hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'li askeri makamların Futenma Hava İstasyonu'ndaki son vak'alar hakkında bölge valiliğine bilgi verdiği belirtildi.

Sayı artıyor

Okinawa Valisi Denny Tamaki geçtiğimiz Cumartesi yaptığı açıklamada adadaki askeri üslerle bağlantılı 61 vak'anın doğrulandığını açıklamış, vak'aların 38'inin Futenma Hava Üssü ve 23'ünün Camp Hansen Deniz Üssü'nde tespit edildiği belirtilmişti. Yerel basında yer alan haberlerde ise söz konusu 2 üste daha önce de 16 Covid-19 vak'ası doğrulandığı belirtilmişti.

Okinawa Valisi Tamaki tepki göstermişti

Adadaki ABD üslerine karşıt tutumu ile bilinen Okinawa Valisi Denny Tamaki ise hafta sonu yaptığı açıklamada bölge halkının enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik yoğun çabaları karşısında ABD ordusu ile bağlantılı birçok vak'anın kısa sürede görülmesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtmiş, bölgedeki askeri personelin aldığı önleyici tedbirlerin etkinliği konusunda şüphelerinin olduğunu dile getirmişti.

Adada 148 vak'a

Şu ana kadar 22 bin 898 kişinin korona virüse yakalandığı Japonya'da, Okinawa Adası'ndaki vaka sayısı askeri üslerde tespit edilen enfeksiyonlar hariç 148 olarak biliniyor.

Burak Ersoy