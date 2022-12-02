Japonya'daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü

Dün Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi. Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Burak Ersoy



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