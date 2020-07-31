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Japonya'daki Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı

Japonya'daki Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı
Japonya'daki Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı

Japonya’daki günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırarak bugün bin 557'ye ulaştı.

İki gün üst üste rekor sayıda korona virüs vakasının görüldüğü Japonya'da bugün de yeni bir vaka rekoru kırıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine, 463'ü başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan bin 557 Covid-19 vakası ile salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu. Son gelişmeler Japonya'da korona virüse yakalanan toplam kişi sayısını 30 bin 708'e taşırken, ölü sayısının da bin 23'e yükseldiği bildirildi.

Hükümetten açıklama

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise bugün yaptığı açıklamada, korona virüsün ülke genelinde yayılmaya devam ettiğini ancak durumun hükümetin tekrar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesini gerektirmediğini söyledi. Salgın hızının Mart ve Nisan aylarına göre daha yavaş ancak endişe verici olduğunu kaydeden Suga, son günlerde yaşanan vaka artışının ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne dikkat çekti. Suga, uzman görüşlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ve tedbirler ile sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında dengeli bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Burak Ersoy
 

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