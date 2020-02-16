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Japonya'daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme

Japonya'daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme
Japonya'daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme

Kanada ve Hong Kong, korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında olan gemideki vatandaşlarını tahliye edecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından, Hong Kong ve Kanada'nın da gemide bulunan vatandaşlarını tahliye edeceği açıklandı. Gemide karantina süreci öncesinde 255 Kanada vatandaşının olduğu belirtilirken, 15'inin enfekte olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Gemide olduğu öğrenilen 330 Hong Konglu'nun ise 11'inin enfekte olduğu bildirildi. Tahliye operasyonlarının tarihi belirsizliğini korurken, tahliye edilecek yolcuların ülkelerine döndükten sonra da tedbir amacıyla 14 gün gözetim altında tutulmaları bekleniyor.

ABD'nin tahliyesi bekleniyor

Son olarak ABD'nin korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında bulunan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği açıklanmış, ateş ve öksürük gibi belirti göstermeyen kişilerin uçakla ABD'ye götürüleceği bildirilmişti. ABD'nin tahliye için göndereceği uçağın bu gece Japonya'ya varması bekleniyor.

Burak Ersoy
 

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