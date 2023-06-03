Japonya'daki Mawar Tayfunu'nda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın güneyinde etkili olan Mawar Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarının bilançosu netleşiyor. Aichi eyaletindeki Toyohashi bölgesinde sular altında kalan bir arabada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wakayama eyaletinde ise sel sularına kapılan 2 kişi ile Shizuoka eyaletinde heyelan nedeniyle yıkılan bir evdeki 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Otoyollarda ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana gelirken, Gifu, Shizuoka, Aichi ve Mie eyaletlerinde en az 2 milyon kişiye geçici tahliye uyarısı yapıldığı, tahliye uyarılarının bugün itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Şiddetli yağış nedeniyle dün askıya alınan Tokaido Shinkansen Hattı'ndaki hızlı tren seferleri de bugün öğle saatlerin itibaren operasyonlarına yeniden başladı. Yerel tren hatlarındaki seferler de kısa süreli gecikmelere rağmen normale döndü.

Etkisini yitirecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeye şiddetli yağışlar getiren Mawar Tayfunu'nun bugün Japonya'nın en büyük adası olan Honshu açıklarından doğuya ilerledikten sonra ülke üzerindeki etkisini yitireceğini duyurdu. Uzmanlar nehirlerde yükselen su seviyeleri nedeniyle meydana gelebilecek su baskınlarına ve muhtemel toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısı yaptı.

Burak Ersoy

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.