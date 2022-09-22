Japonya'daki Nanmadol Tayfunu'nda can kaybı 4'e yükseldi

Japonya'da geçtiğimiz günlerde etkisi gösteren Nanmadol Tayfunu'nda bilanço ağırlaştı. Hiroşima eyaletinde yer alan Hatsukaichi şehrinde kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişinin bölgedeki bir nehir yatağında ölü olarak bulunması ile ölü sayısı 4'e yükseldi.

Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroshima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle en az 122 kişi yaralanmıştı.



Burak Ersoy



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