Japonya'daki seçimin galibi iktidardaki LDP oldu

Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) ve Temsilciler Meclisi'nden (Alt Meclis) oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısını seçmek üzere dün gerçekleştirilen olağan seçimin sonuçları netleşti. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye yönelik suikastin gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerin galibi iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida liderliğindeki LDP tek başına 63 sandalye kazanarak bu seçimde oylanan 125 sandalyenin yarısından fazlasına sahip olurken, LDP ve koalisyon ortağı Komeito, toplamda 76 sandalye elde ederek çoğunluğu korumuş oldu. Öte yandan, LDP-Komeito koalisyonu, muhalefet partileri ve bağımsız adaylardan oluşan anayasa değişikliği yanlısı kamp, 1947 anayasasında revizyon için gereken 166 sandalye barajını ilk kez aşarak en az 170 vekil sayısına ulaştı.

Kishida: "Seçime şiddet ile meydan okundu"

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada alınan neticeden ötürü minnettar olduğunu belirten Japonya Başbakanı Fumio Kishida Abe suikastine atıfta bulunarak, "Demokrasinin temeli olan seçimlere şiddet ile meydan okundu. Bu nedenle seçimlerin gerçekleşmiş olması büyük önem taşıyor. Demokrasiyi korumak için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Kishida, anayasa değişikliği önerisinin şekillenmesi için mecliste yapılacak tartışmaları derinleştireceklerini de belirtti.

Halk sandığa gitmişti

Japonya'da halk, Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısını seçmek üzere her 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçim dahilinde dün sandığa gitmişti. Başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi'ne göre daha az yetkiye sahip olan 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin üyelerinin 125'inin belirleneceği seçim için oy kullanma işlemi ülke genelindeki 46 bin sandıkta saat 07.00'de başlamıştı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastinin halkta oluşan şokun da etkisiyle iktidardaki LDP'nin seçimden zaferle çıkacağı beklentisi hakim olmuştu.

Burak Ersoy