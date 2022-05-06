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Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda

Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda

Japonya'da yaşayan Türk şef Barış Demir, yaptığı dondurma şovuyla Tokyo’da büyük ilgi çekti. Videosu sosyal medya platformu Tiktok'ta 1 milyondan fazla izlenen Demir, fenomen olma yolunda ilerliyor.

Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda - Tıkla İzle

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk yemekleri satan şef Barış Demir, sosyal medya sayesinde fenomen olma yolunda ilerliyor. Tokyo'nun tarihi ve turistik merkezi Asakusa'da Maraş dondurması şovu yapan Demir, Japonların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müşterilerinin çektiği videoyu sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemesinin ardından milyonlarca kişi tarafından izlenen Demir, sonunda kendi hesabını açarak çektiği videoları Japonların beğenisine sunmaya başladı.

Karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu belirten Demir, her şeyin yaklaşık bir ay önce başladığını belirterek, "Sabah dükkana geldiğimde müşteriler kuyruk olmuştu. Ben de 'Ne oluyor?' diye şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Herkesin dondurma beklediğini görünce ne olduğunu anlamadığını kaydeden Demir, "Neden kuyruk olduğunu sorduğumda, 'Tiktok'taki şovunu izledik' yanıtını aldım" dedi.

Bunun üzerine kendi hesabını açarak videolar yüklemeye başladığını belirten Demir, paylaştığı içeriklerin milyonlarca kişi tarafından izlenmesi ile bölgede ünlü hale geldiğini ifade etti. Demir'in şovuna tanık olan Sayaka Okazaki (23), "Sunuş biçimi çok eğlenceli. Dondurmayı bir türlü alamadık, çok komikti" şeklinde konuştu. Maki Seki (23) de, "Külahı hızlı bir şekilde çevirmesi ve dondurmayı bize kolayca vermemesi çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Burak Ersoy

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