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Japonya'daki yangın felaketinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı

Japonya'daki yangın felaketinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı
Japonya'daki yangın felaketinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı

Japonya’nın Osaka eyaletinde bir binanın klinik katında çıkan yangında, 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 24’e yükseldiği açıklandı.

Japonya’daki yangın felaketinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı - Tıkla İzle

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde 8 katlı bir binanın 4. katında hizmet veren klinikte bugün çıkan yangında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Kundaklama şüphesi ile yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşan Japonya polisi, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin elde ettiği delillerin ardından, yangından kliniği ziyaret eden 50'li veya 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin sorumlu olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde şüphelinin içinde sıvı bir madde olan kese kâğıdını resepsiyonun yakınındaki ısıtıcının yanına koyduğunu, daha sonra kese kâğıdını tekmeleyerek dışarı taşan maddenin alev almasına neden olduğunu ifade etti. Kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis, soruşturmayı çok yönlü olarak derinleştirdi.

Ölü sayısı artıyor

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan binanın 4. katındaki bir klinik bugün sabah 10.20 sıralarında alevlere teslim olmuş, nedeni bilinmeyen ve yarım saat içinde söndürülen yangının ardından içeride bulunan 27 kişinin yaşam belirtisi göstermediği açıklanmıştı. İlerleyen saatlerde 19 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan güvenlik güçleri, kundaklama şüphesine dikkat çekmişti.

Burak Ersoy

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