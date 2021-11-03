Japonya'daki yarış atı, ismiyle spikere zor anlar yaşattı

Japonya'daki bir yarış atı, alışılmadık ismiyle sosyal medyada gündem oldu. "Mo" hecesinin 8 tekrarından oluşan atın ismi önceki gün gerçekleştirilen yarışta spikere zor anlar yaşattı. 3 yaşında olan Sumomomomomomomomo isimli atın adını telaffuz etmekte zorlanan spikerin videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Spikere zor anlar yaşatan at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu. Japonya'da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.



Burak Ersoy

