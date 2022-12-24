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Japonya'daki yoğun kar yağışında ölü sayısı 13'e yükseldi

Japonya'daki yoğun kar yağışında ölü sayısı 13'e yükseldi
Japonya'daki yoğun kar yağışında ölü sayısı 13'e yükseldi

Japonya’da bir haftadır etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, yaralı sayısı 80'i aştı.

Japonya'da kuzey ve batı eyaletlerinde 17 Aralık'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13 yükseldi. Yaralı sayısının ise 80'i geçtiği belirtildi.
Ülkenin kuzeyinde tren ve uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, orta ve batı bölgelerinin bazı noktalarında da yollar trafiğe kapandı. Fırtına nedeniyle 10 binden fazla hane de elektriksiz kaldı.

Kar etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) dün yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi gününe kadar dikkatli olma ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısında bulunulmuştu.

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