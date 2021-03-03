Japonya'dan 13 ülkeye yönelik ek karantina kararı

Dünya genelinde yaklaşık 114 milyon insana bulaşarak 2.54 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınına karşı ülkeler farklı sınır tedbirlerini hayata geçirirken, Japonya'dan virüsün farklı mutasyonlarına yönelik ek önlem adımı geldi. Hükümet, Covid-19'un yeni mutasyonunun görüldüğü 13 ülkeden gelenlere yönelik yeni seyahat kısıtlamalarının yürürlüğe konacağını duyurdu. Cuma itibariyle başlayacak uygulama kapsamında bu ülkeden dönenlerden, varışlarından sonraki 3'üncü günde yeniden Covid-19 testi olmak üzere belirlenen karantina tesislerinde kalmalarının talep edileceği öğrenildi. Avusturya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Nijerya, Slovakya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yolcuları kapsayacak tedbirin, uluslararası yolculara hali hazırda şart koşulan varıştan önceki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç alma ve Japonya'ya girişte test yaptırma gibi önlemlere ek olarak uygulanacağı kaydedildi.

Son gelişmeyle birlikte söz konusu 13 ülke mutasyon riski kapsamında sıkılaştırılmış karantina önlemlerine tabi tutulan Brezilya'nın Amazonas eyaleti, İngiltere, Güney Afrika, İrlanda ve İsrail arasına dahil edilmiş oldu. Ayrıca, uygulama kapsamındaki yolculardan, tüm testlerden negatif sonuç verseler dahi 14 günlük tedbir karantinasının sonuna dek toplu taşıma aracı kullanma yasağına uymalarının talep edileceği bildirildi.

Sınırlar kapalı

Japonya, Covid-19 pandemisi nedeniyle kendi vatandaşları ve ülkede oturma izni bulunan yabancılar dışındaki uluslararası ziyaretçilere istisnai koşullar dışında sınırlarını kapatmıştı. Ülkede dün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 435 bin 16'ya ulaşmış, şimdiye dek 8 bin 26 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Burak Ersoy