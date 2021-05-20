Japonya'dan AstraZeneca ve Moderna aşılarının kullanımına yeşil ışık

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve bugüne kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına onay verilen Japonya'da Sağlık Bakanlığının uzman kurulu 2 aşı üreticisine daha vize verdi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda kurul, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yaktı. Japonya'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) öncülüğünde Tokyo ve Osaka'da Pazartesi günü açılması beklenen kitlesel aşılama merkezlerinde Moderna aşısının kullanılmasının beklendiği öğrenildi.

Onay alan aşı sayısı 3'e çıkacak

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın AstraZeneca ve Moderna aşılarına resmi kullanım iznini yarın vermesi ile ülkede hükümetten onay alan aşıların sayısı 3'e yükselmiş olacak. AstraZeneca ve Moderna aşıları şu ana kadar Japonya dışında birçok ülkede uygulanmış, Japonya'da yapılan klinik denemelerde de her iki aşının da antikor üretimini arttırdığının belirlendiği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'da Covid-19 aşılama seferberliğine 17 Şubat'ta Pfizer-BioNTech aşıları ile başlanmıştı. Aşılamaya sağlık çalışanları ile başlanırken, programa Nisan ortası itibariyle 36 milyonluk yaşlı nüfus ile devam edilmişti. 126 milyonluk nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünün en az bir doz aşıya ulaşabilmiş olması, seferberliğin hızlandırılması gerektiği yönünde eleştirilere yol açmıştı. Hükümet ise aşı onay sürecinin hızlandırılacağının sinyalini vermişti.

Burak Ersoy

