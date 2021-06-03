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Japonya'dan COVAX aşı programına 800 milyon dolar daha bağış

Japonya'dan COVAX aşı programına 800 milyon dolar daha bağış
Japonya'dan COVAX aşı programına 800 milyon dolar daha bağış

Japonya gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 800 milyon dolar daha destek sağlayacağını açıkladı.

Japonya gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 800 milyon dolar daha destek sağlayacağını açıkladı. Ülkesi ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'nın (GAVI) ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi COVAX aşı zirvesinde söz konusu ek katkıyı dünya kamuoyuna duyuran Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ulusların zenginliğine ve farklı koşullara dayalı adil olmayan bir aşı erişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Covid-19 küresel krizinin üstesinden gelmek için daha fazla dayanışma ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyleyen Suga, Japonya'nın aşıların mümkün olan en fazla sayıda insana güvenli ve adil şekilde dağıtımını desteklemeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Suga, ayrıca Japonya'da onay verilen aşılardan 30 milyon dozun ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılacağını ifade etti.

Japonya'nın katkısı 1 milyar dolara ulaştı

Son gelişmeyle birlikte, bu yılın sonuna dek dünyanın dört bir tarafından ülke ve bölgeye 1.8 milyar doz aşı tedarik etmeyi hedefleyen COVAX girişimine Japonya hükümetinin toplam katkısı 1 milyar dolara ulaşmış oldu. Programa daha önce de 200 milyon dolar destek açıklayan Japonya, 2.5 milyar dolar bağışlamayı taahhüt eden ABD'nin ardından en büyük bağışı yapan ülke konumuna yükseldi.

Burak Ersoy
 

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