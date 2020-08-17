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Japonya'dan Covid-19 aşısı geliştiren kurumlara siber saldırı uyarısı

Japonya'dan Covid-19 aşısı geliştiren kurumlara siber saldırı uyarısı
Japonya'dan Covid-19 aşısı geliştiren kurumlara siber saldırı uyarısı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı üzerinde çalışan şirket ve kurumları bilgi hırsızlığına yönelik siber saldırı riski karşısında uyardı.

Rusya'nın son çıkışıyla hız kazanan Covid-19 aşı çalışmaları dünya genelinde birçok ülkede sürerken, Japonya'dan aşı geliştiren kurumlara uyarı geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilaç şirketleri ve araştırma enstitülerini bilgi hırsızlığına yönelik olası siber saldırılar konusunda uyardı. Kullanılan hesaplar için karmaşık parolalar belirlenmesi, dosyalarda düzenli virüs taraması yapılması ve ilgili bilgisayar yazılımlarının güncel tutulması çağrısı yapan yetkililer, aşı çalışmaları ile ilgili bilgileri çalmaya yönelik girişimlerin artabileceğine dikkat çekti.

Rusya iddiası

Aşı çalışmalarına yönelik siber hırsızlık iddiaları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz ay kamuoyuna yansıyan bir raporla gündeme gelmişti. ABD, İngiltere ve Kanada hükümetlerinin, Rus istihbaratıyla ilişkili bir hacker grubunun aşı çalışmaları yürüten sağlık kuruluşlarını hedef alarak bilgileri çalmaya çalıştığından şüphelendiği belirtilmişti.,

Burak Ersoy
 

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