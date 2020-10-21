Japonya'dan Filistin'e yardım eli

Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Filistin'e maddi yardımda bulunmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Japonya Filistin temsilcisi Masayuki Magoshi ve WFP Filistin Temsilcisi Stephen Kearney'in dün Batı Şeria'daki Ramallah kentinde imzaladığı anlaşma uyarınca, Tokyo'nun Filistin'e yapılacak gıda yardımında kullanılmak üzere WFP'ye 2.8 milyon dolarlık katkıda bulunacağı açıklandı. Filistin'de yaklaşık 350 bin kişiye gıda yardımı sağlayan WFP'nin söz konusu tutarın üçte ikilik kısmını gıda kuponları dağıtmak üzere kullanacağı belirtilirken, fonun kalan kısmı ile ise Japonya'da üretilen konserve yiyeceklerin satın alınacağı kaydedildi.

"Katkımız sürecek"

Japonya'nın ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi sürdüreceğini belirten Magoshi, sağlanan gıdaların korona virüs pandemisi nedeniyle daha da zorlaşan yaşam koşullarında insan hayatını desteklemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Japonya'dan gelen desteğin WFP faaliyetleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kearney ise, barışı korumak için gıdaya erişimin gerekli olduğunun altını çizdi.

Burak Ersoy

