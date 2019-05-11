Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni başlangıç çağrısı

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, önceki gün Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu hakkındaki farkındalığı arttırmak adına Japon hükümeti ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen bir sempozyumda konuştu. Japonya'nın, kaçırılan vatandaşlarının güvenle ülkelerine geri dönebilmesi için elinden geleni yaptığını belirten Suga, buna rağmen hükümetin nükleersizleşme ve füze denemeleri sorunlarının kapsamlı çözümünü içeren Kuzey Kore politikasının değişmediğini vurguladı.

NORMALLEŞME VURGUSU

Suga, hükümetin geçmişten bu yana süre gelen sorunları çözmeye ve Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Kuzey Kore'nin doğru seçimi yapması halinde parlak bir geleceğe kavuşabileceğinin altını çizen Suga, "Kuzey Kore doğru yolu seçerse, kendisi için parlak bir gelecek inşa edebilir. Japonya, Kuzey Kore ile karşılıklı güvensizliğin kabuğunu kırmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya hazır" şeklinde konuştu.

Başbakan Şinzo Abe'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ön koşul olmadan bizzat görüşmek isteğini de hatırlatan Suga, iki ülkenin önemli bir kavşakta olduğunu ve sorunların çözümü için hareket fırsatı yakalamalarının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Burak Ersoy