Japonya'dan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'na devlet nişanı

Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Akio Miyajima, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun Türkiye ile Japonya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Japonya Hükümeti tarafından büyük takdirle karşılandığını aktardı. Bu çerçevede nişana layık görülen Kavaklıoğlu'nu tebrik eden Miyajima, iki ülke ilişkileri ile başta deprem olmak üzere çeşitli konulardaki işbirliği ve yardımlarda Kavaklıoğlu'nun önemine dikkat çekti. Dostlukların kendini kara günde belli ettiğini ifade eden Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak fakat kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet, tek millettir" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Ertuğrul Fırkateyni kazasının 130'uncu yılı olduğunu hatırlatan Miyajima, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Türkiye-Japonya ilişkilerine daha fazla katkı sunması ricasında bulundu. Konuşmasının ardından Miyajima, Japon İmparatorluk Sarayı tarafından gönderilen berat ile "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı"nı Kavaklıoğlu'na takdim etti.

Kavaklıoğlu, Japon İmparatoru Naruhito'nun şahsına tebliğ ettiği bu güzide nişanın kendisini ve ailesini onurlandırdığını vurgulayarak, "Türkiye'de bir anket yapılsa 'en sevilen ülke, millet' sorulsa Japonya ve Japon halkı en üst sırada çıkar. Çünkü ülkelerimiz ile halklarımız arasında büyük benzerlikler, tarihlerimiz arasında paralellikler var. Japon halkı gelenek ve göreneklerine son derece bağlı, onuruna ve saygınlığına çok büyük değer veren, insani ilişkilerinde hem oldukça nazik hem de empati yeteneği gelişmiş bir halktır. Üstelik hem çok çalışkan hem de o derece azimlidirler. Bu özellikleri vesilesiyle Japon halkı tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerin yaşadığı acı gibi İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı o büyük travmaya rağmen müthiş bir atılım gerçekleştirmiş ve bugün bütün dünyanın saygısını ve hayranlığını kazanmıştır. Türk halkı da Japon halkının bu muazzam başarısını takdirle karşılamaktadır" dedi.

Japonya'da geçirdiği dönemleri andığını, burada aldığı eğitimler ve edindiği tecrübelerin hem bürokraside hem de siyasette kendisine büyük katkı sağladığını söyleyen Kavaklıoğlu, milletvekilliği döneminde üstlenmiş olduğu Türkiye Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, halkların daha da kaynaşmasına katkı sunmaya çalıştığının altını çizdi. Törendeki konuşmaların ardından davetlilere kokteyl verildi.

Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpaslan Kavaklıoğlu, bu nişanı almayı hiç beklemediğini ifade ederek, Japonya ile olan ilişkilerinin kaymakamlığı döneminde başladığını belirtti. Deprem bölgelerinde görev aldığını, Dünya Bankası'nın depremle ilgili bir projesini yürüttüğünü ve konuyla ilgili olarak Japonların yaptıklarını görmek için Japonya'ya bir eğitim programına katılmak için gittiğini anlatan Kavaklıoğlu, Japonya'nın bu konudaki tecrübelerinin çok önemli olduğunu ve bunu Türkiye'deki kurumlara uygulamaya çalıştıklarını dile getirdi. Milletvekililiği döneminde Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere katkı sunmaya devam ettiğini belirten Kavaklıoğlu, mesafeler olsa da iki ülke arasında müthiş bir ilgi ve sevgi bağının olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun ailesi katıldı.

Mevlüt Hasgül