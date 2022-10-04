Japonya'dan Rusya'ya 'casus' misillemesi

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki'yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alması ve istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Tokyo'dan Moskova'ya misilleme geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'da bulunan Rusya'nın Sapporo Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, ismini açıklamadığı Rus diplomatın 10 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Takeo Mori'nin ise Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin'i Bakanlığa çağırarak söz konusu sınır dışı kararını ilettiği öğrenildi.

Burak Ersoy

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.