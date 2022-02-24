Japonya'dan Rusya'ya işgal tepkisi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon dünya gündemindeki tazeliğini korurken, Japonya hükümetinden Moskova'nın adımına tepki geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Moskova'nın operasyonunu protesto etmek üzere Moskova'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Japonya'nın tansiyonu düşürmeye yönelik diplomasi çabalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden bir işgal başlattığını belirten Hayashi, Galuzin'e bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini ve Rusya'nın adımını şiddetle kınadıklarını söyledi. Hayashi, Rusya'nın işgali derhal sonlandırması ve birliklerini geri çekmesi talebini de Galuzin'e iletti. Hayashi, Rusya'nın Japon vatandaşları dahil sivillerin güvenliğini koşulsuz olarak koruması gerektiği konusundaki hassasiyetini de Galuzin'e aktarırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini söyleyerek iddiaları reddeden Galuzin'in ise Hayashi'nin mesajını Moskova'ya ileteceğini söylediği öğrenildi.

Rusya tepkilerin odağında

Rusya bugün sabah saatlerinde bir süredir sınırına askeri yığınak yaptığı Ukrayna'ya yönelik askeri harekata başlamış, Moskova'nın adımı NATO ve AB de dahil olmak üzere uluslararası camianın tepkisini çekmişti. Dünya ülkelerinden Rusya'nın işgal girişiminin cezasız kalmayacağına dair peş peşe açıklamalar gelirken, Rusya ise harekatın bir işgal hareketi olmadığını savunmuştu.

Burak Ersoy