Japonya'dan Tayvan'a 1.24 milyon doz aşı yardımı

Covid-19 salgınının başından bu yana vaka sayılarında yaşanan büyük artışla mücadele eden Tayvan'a Japonya'dan yardım eli geldi. Japonya hükümetinin gönderdiği 1.24 milyon doz AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının Tayvan'a ulaştığı bildirildi.

Yerel saatle 11.45 sularında Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan kargo uçağının, 14.55 civarında Tayvan' a indiği aktarıldı. Daha önce Tayvan'a "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla aşı göndermeyi planlayan Japonya hükümetinin bürokratik işlemlerin süreci yavaşlatacağı endişesiyle direkt sevkiyatı tercih ettiği ifade edildi.

Motegi: "Dostluk yardımı"

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, aşı desteğiyle ilgili bugün yaptığı açıklamada, 2011 yılındaki deprem ve tsunami felaketinin ardından Taipei'nin Tokyo'ya yardımına atıfta bulunarak, "Bu tedarik, Tayvan ile olan önemli ortaklığımıza ve dostluğumuza dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Motegi, söz konusu yardımın Mayıs ayından bu yana Covid-19 vakalarında yaşanan rekor artışla mücadele eden ve aşı tedarikinde güçlük çeken Tayvan'ın talebi üzerine gönderildiğini kaydetti.

Tayvan Çin'i suçlamıştı

Tayvan hükümetinden daha önce yapılan açıklamada, Çin yönetiminin BioNTech aşısının tedariki için Taipei'nin nihayete erdirmek üzere olduğu anlaşmayı engellediği iddia edilmişti. Çin iddiayı net bir şekilde yalanlarken, iyi niyet göstergesi olarak Tayvan'a yerel olarak BioNTech teknolojisi ile üretilen aşıdan sağlamayı teklif etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise Japonya'nın Tayvan'a aşı göndermeyi planladığı yönündeki haberlere yanıt olarak, "Pandeminin siyasi bir gösteri için kullanılmasına kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya onay vermişti

Şu ana kadar 60 milyon kişiye yetecek AstraZeneca aşısı için İngiliz ilaç üreticisi ile anlaşmaya varan Japonya, geçtiğimiz ay ise aşının kullanımına yeşil ışık yakmıştı. Buna rağmen deniz aşırı ülkelerden bildirilen yan etki vakaları nedeniyle aşının bir süre kullanılmayacağı kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy

