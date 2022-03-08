Japonya'dan Ukrayna ile ilgili güvenlik kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bölgede güvenlik endişesi artarken, Japonya hükümetinden kritik bir adım geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya işgali altındaki Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceği bildirildi. İşgal öncesinde Kiev'de çalışan fakat geçtiğimiz hafta güvenlik gerekçesiyle Lviv kentindeki geçici irtibat bürosuna taşınan diplomatik personelin tahliyesine gerekçe olarak, "Lviv'de de giderek artan güvenlik riski" gösterildi. Polonya sınırına yakın bir bölgede bulunan irtibat bürosunun kapatılmayacağı ve bölgedeki güvenlik durumu iyiye gittiğinde faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, o zamana dek başta Varşova'daki Japonya Büyükelçiliği ve Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentindeki irtibat bürosu üzerinden

ülkeyi tahliye etmeye çalışanlar da dahil olmak üzere, Ukrayna'da yaşayan Japon vatandaşlarına destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Kiev'den ayrılmışlardı

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Tokyo'nun Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirilmişti. Büyükelçiliğin operasyonlarının Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de kurulan geçici bir irtibat bürosuna devredileceği ifade edilirken, Polonya sınırına yakın bir bölgede bulunan büronun ülkeden tahliye edilmeyi isteyenler de dahil olmak üzere Ukrayna'da yaşayan Japon vatandaşlarına destek sağlamaya devam edeceği vurgulanmıştı. Tokyo'nun büyükelçilik kapatma kararının Rusya ordusunun Kiev'deki Ukrayna iletişim ve istihbarat merkezlerini vuracağını açıklaması ve bölgeyi terk etme çağrısı yapmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. Ayrıca, daha önce birçok ülke de diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmişti.

Burak Ersoy

