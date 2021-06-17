Japonya'dan Vietnam'a 1 milyon doz aşı yardımı

Korona virüs (Covid-19) aşılarının tedarikinde zorlanan Vietnam'a Japonya yardım eli uzattı.

Japonya hükümetinin gönderdiği 1 milyon doz AstraZeneca aşısının Vietnam'a ulaştığı bildirildi. Aşıları taşıyan uçağın dün gece ülkenin başkenti Hanoi'ye indiği ifade edilirken, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long da aşıları teslim alan heyette yer aldı. "Japonya hükümeti tarafından bağışlanan aşıları teslim aldığımız için mutluyuz" diyen Long, söz konusu desteğin özellikle pandemi eksenli gelişmeler ve küresel ölçekteki aşı tedariki zorluğuna rağmen Japonya ile Vietnam arasında gelişen ilişkilerin örneği olduğunu ifade etti.

Japonya hükümetinden destek

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Vietnam'a 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini duyurmuş, ilerleyen günlerde Vietnam ve Tayvan'a ek aşı bağışlarının yapılmasının da değerlendirildiğini belirtmişti.

Motegi, hükümetin Temmuz ayı başından itibaren ise Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'a benzer sevkiyatlar yapmaya hazırlandığını ifade etmişti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chin ise Japonya'ya aşı bağışı için teşekkür etmiş,

söz konusu desteği zor zamanda verilmiş bir hediye olarak niteleyen Chin ülkesinin aşıları en iyi şekilde değerlendireceğini vurgulamıştı.

Aşılama yavaş ilerliyor

Covid-19 salgınının başlarında virüsün yayılışını yavaşlatmayı başaran Vietnam'da Nisan itibariyle vaka sayıları yeniden yükselişe geçmişti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı dün itibariyle 11 bin 635'e yükselmiş, salgın başından bu yana 61 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Geçtiğimiz pazar günü itibariyle 98 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1.5'inin en az 1 doz aşıya erişebildiği Vietnam, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında aşılamanın en yavaş ilerlediği ülkelerden biri olmuştu.

Burak Ersoy

