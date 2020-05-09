Japonya'dan yeni Covid-19 adımı

Korona virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 31 Mayıs'a dek uzatıldığı Japonya'da hükümet ülkenin virüs test kapasitesini artırmaya çalışıyor. Japon basınında yer alan haberlere göre Covid-19 antijenlerini 15 ila 30 dakika arasında tespit edebilen hızlı test kitlerinin ülkede kullanımına çarşamba günü onay verilecek. Yeni testler, Japonya'nın sağlık sigortası sistemi tarafından da karşılanacak. Sağlık bakanlığının, sistemde tıkanıklık yaşanmaması için PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testleri ve hızlı sonuç veren ancak daha düşük doğruluk oranına sahip olan antijen testlerinin en verimli şekilde nasıl bir arada kullanılacağı üzerinde çalıştığı ifade edilirken, hızlı test kitlerini üreten firmanın ilk etapta haftada 200 bin kit sağlaması bekleniyor.

Test kriterleri de değişti

Öte yandan Japonya Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki korona virüs test prosedürlerinin zorluğu hakkındaki eleştirilerin ardından test uygulanacak hastalarla ilgili kriterleri yeniden düzenledi. Şubat ayında açıklanan kriterlere göre test için 4 gün süren 37.5 derece ateş ve belli belirtiler gerekirken, revize edilen kriterlerde herhangi vücut ısısı sınırından bahsedilmedi. Buna göre, solunum güçlüğü, ağır yorgunluk veya ateş belirtisi gösteren hastalar sağlık merkezleri ile temas kurup test talep edebilecek.

Artıları ve eksileri var

Hastadan alınan sürüntü örneğindeki virüse özgü proteinleri tespit ederek sonuç veren antijen testleri süresi ve uygulama kolaylığı ile öne çıkarken, yaygın olarak kullanılan PCR testleri ise laboratuvarlara numune gönderilmesini gerektiriyor. Bazı durumlarda sonucun elde edilmesi uzun zaman alsa da, buna rağmen PCR testleri yüksek doğruluk oranıyla biliniyor. Hızlı tanı testlerinin özellikle acil tıbbi müdahale gerektiren ya da ameliyata hazır hastalarda çabuk sonuç alınabilmesi noktasında fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Burak Ersoy

